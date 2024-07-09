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«مدبولي»: الحكومة ترفع تقاريرها كل 3 أشهر لمجلس النواب ومكتب الرئاسة

كتب:

أحمد العانوسي
04:32 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثقة المواطن تبنى على التزام الحكومة ببرنامجها والقدرة على تنفيذه ومتابعة التنفيذ على الأرض، لافتًا إلى أن كل وزير سيكون له في إطار البرنامج مستهدفات واضحة يكون ملتزم بها، والمتابعة من مجلس الوزراء تكون من خلال آليات عدة جرى وضعها لمتابعة الأداء.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد نقلته قناة اكسترا نيوز، أن الحكومة ترفع تقاريرها كل 3 أشهر لمجلس النواب ومكتب الرئاسة من أجل التأكيد على حجم إنجازات البرنامج، وسيكون هناك متابعة أسبوعية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة لعدم وجود رفاهية الوقت، ليتمكن المواطن من لمس الإنجازات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على حل مشكلات المواطنين مع مجموعة من المحاور، لافتًا إلى أن كل محور مترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات. 

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