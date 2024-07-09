«مدبولي»: الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة سددت نسبة تتراوح من 20 إلى 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لافتًا إلى أنه كلف وزير البترول والثروة المعدنية بتحديد المتأخرات.

وأضاف «مدبولي»، أن وزير البتروب تواصل مع الشركاء الأجانب خلال اليومين الماضيين لوضع خطة لسداد هذه المستحقات، وسيعرضها بعد الانتهاء منها.

وذكر «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تهدف في الفترة المقبلة إلى سداد المتأخرات في توقيتاتها للشركاء الأجانب، تلافيا لما مرت مصر خلال عام 2016، من تأخير الدفعات المستحدقة للشركاء الأجانب عندما وصلت المتأخرات إلى 6 مليارات دولار، واستغرق الأمر 4 سنوات حتى تم الانتهاء من هذه المعضلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تهدف إلى وضع خطة كاملة مع الشركاء الأجانب لجدولة المستحقات خلال الفترة المقبلة.