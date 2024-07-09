حزب المؤتمر: بيان الحكومة الجديدة بداية جديدة لاستكمال البناء 

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، يعكس مدى التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن بيان الحكومة جاء متماشيا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، ومحددا لأولويات الحكومة في الفترة المقبلة، بما يعد بمثابة بداية جديدة لاستكمال البناء.

بيان الحكومة

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن برنامج الحكومة تضمن مجموعة واسعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، ودعم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع التحديات العالمية المعاصرة.

وثمن حزب المؤتمر، خطوات الحكومة في برنامجها الجديد لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك هو أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج بالبلاد، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.

تحقيق الإصلاح الشامل

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة كشفت عن مساعيها لتحيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطن المصري، من خلال التعاون المشترك بين الجميع بهدف تحقيق الإصلاح الشامل، بإرادة قوية والحرص على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والتخفيف على كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وألقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا».

وأوضح رئيس الوزراء أن أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.