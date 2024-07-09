عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن من أهم القضايا التي يرتكز عليها برنامج الحكومة الجديدة والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو التركيز على ملف الحماية الاجتماعية.

برنامج الحكومة

وأضافت في بيان صحفي أن برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لم يغفل البسطاء فقد وضع الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل، موضحة أنه لابد شمول هذه المظلة أكبر قدر من المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

خفض معدلات البطالة

وأكدت أن مكافحة البطالة على رأس أولويات الحكومة الجديدة، لأن هذه القضية الشائكة متعددة الوجوه، وترتبط بتحديات أخرى، لذا فإن خفض معدلات البطالة يحتاج إلى إرادة قوية من هذه الحكومة وتنسيق مشترك، يسهم في خروج التشريعات التى تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدعم الشباب في بيئة العمل، بجانب التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية لأنها من المجالات كثيفة العمالة.

وأشارت إلى أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوجيهها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مد مظلة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين نسعى لتمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا.