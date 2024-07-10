العلاج بـ«التأمل العائم» للتخلص من الاضطرابات النفسية.. موسيقى ومياه مالحة

في بعض الأحيان، ونتيجة ضغوط العمل والعلاقات الاجتماعية، يتحول الجو العام المحيط بالبعض إلى مزيج من الطاقة السلبية، ما يزيد من الخلافات والمشاحنات، الأمر الذي يؤثر على الصحة النفسية بشكل كبير، وهناك نوع غير شائع من الرياضات يدعى رياضة التأمل العائم، يمكن أن يقضي على هذه الانفعالات.

ما هي رياضة التأمل العائم؟

رياضة التأمل، وتحديدًا التأمل العائم، هي إحدى الرياضات التي تمنح الذهن قدرًا كافيًا من الاسترخاء، إذ تساعد على تجديد الطاقة ومواجهة أزمات الحياة، وتتمثل هذه الرياضة في الجلوس بالمنزل مع غلق الأضواء وإضاءة الشموع، أو الاستماع لـموسيقى هادئة، أو الذهاب إلى الطبيعة ومشاهدتها، والتمتع بالمرونة الجسدية للقدرة على الوقوف بأشكال متعددة.

التأمل العائم المعروف بـ«العلاج بالطفو»

يتم ممارسة هذا التأمل من خلال الاسلتقاء في «خزان الحرمان الحسي» وهو عبارة عن عازل للصوت مملوء بمياه مالحة عند درجة حرارة جلد الإنسان، حتى يساعد الجسم على توازن السوائل وضغط الدم، ويشارك في نقل النبضات العصبية والعضلية.

وتبدأ الجلسة بـ تشغيل موسيقى هادئة لمدة ربع ساعة، ثم تتلاشى تدريجيًا عند دخول الجسم في حالة الاسترخاء، وتعود الموسيقى مرة أخرى عند قرب انتهاء الجلسة، ما يجعله يطفو دون عناء، ويساعد أيضًا في منع وصول أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على عملية الاسترخاء العميق، لأنه صُمم خصيصًا لعزل المستخدم بـشكل يقظ، ويجب ارتداء سدادات أذنية لمنع دخول المياه، وإذا كان لديك رهبة من الأماكن المغلقة بـإمكانك فتح باب الجهاز.

ويعمل الطفو على تحسين الصحة النفسية للجسم من خلال تقليل التوتر والضغط ومنح الذهن راحة تامة من التفكير، على جانب آخر يحسن الصحة البدنية من خلال تخفيف الآلام وتقليل الضغط على المفاصل والعضلات، إذ يقلل جاذبية الجسم ويجعله أكثر خفة، ويساعد العلاج التأملي على تغيير موجات الدماغ وبالأخص موجات «ثيتا» المسئولة عن سحب حواسنا من التركيز في البيئة المحيطة إلى التركيز على الإشارات التي يتم توليدها ضمن الدماغ.

فوائد التأمل العائم

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي خلال حديثه لـ«الوطن»، تحدث عن دور التأمل العائم في علاج اضطرابات النفسية، وذكر أنه يصنف كعلاج أساسي في المراحل الأولية لبعض الحالات النفسية مثل: التوتر النفسي، القلق النفسي، والوسواس القهري، لكن عند وصول المريض لمرحلة متأخرة من مضاعفات الاضطراب لا يجد التأمل مكانًا في مساعدة المريض.