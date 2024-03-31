بعد نصيحة حسن الصباح لـ زيد بن سيحون بممارستها.. أهم فوائد جلسات التأمل

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، طلب زيد بن سيحون، الذي يجسده الفنان أحمد عيد، من حسن الصباح، بالسماح له بالزواج من «إلينار»، مدربة الجواري في قلعة آلموت، التي تجسد دورها الفنانة سوزان نجم الدين، وهو ما قابله «الصباح» بالرفض التام، مما تسبب في غضب «سيحون».

الصباح يطلب من سيحون القيام بجلسات التأمل

ومع تكرار طلب زيد بن سيحون من حسن الصباح الذي يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز، ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، بالزواج من «إلينار»، طلب «الصباح» من «سيحون» بأن عليه ممارسة جلسات التأمل، حتى يتمكن من السيطرة على رغباته.

فوائد ممارسة جلسات التأمل

وفي هذا السياق نوضح الفوائد الصحية لممارسة جلسات التأمل، وفقًا لموقع «health».

- تقليل الشعور بالتوتر وتحسين الأعراض المرتبطة به، بما في ذلك الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، واضطراب ما بعد الصدمة.

- تعمل ممارسة التأمل على تحسين الذاكرة، مع إمكانية مكافحة الإصابة بفقدان الذاكرة والخرف المرتبط بالتقدم في العمر.

- كما يساعد التأمل في زيادة الانتباه، ما يسمح للشخص بالبقاء في فترة التركيز لفترة أطول.

- يعزز التأمل قوة الإرادة مع تطوير الانضباط العقلي.

- يساهم التأمل أيضًا في الحصول على نوم أفضل، وتقصير الوقت الذي يستغرقه الشخص للخلود في النوم.

- يعزز تنظيم المشاعر.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، إسلام جمال، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.