أمين الفتوى بدار الإفتاء: ذهب الزينة ليس عليه زكاة (فيديو)

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل جاء فيه: «هل توجد زكاة على ذهب الزوجة الذي تستخدمه للزينة»، موضحا الفرق في الزكاة بين الذهب الزينة والجنيهات الذهبية إذا أضيفت إلى الذمة المالية.

الزكاة على ذهب الزينة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن ذهب الزينة ليس عليه زكاة، لأن المرأة تملكه لغرض الزينة، ولكن إذا كان الغرض منه الإدخار تخرج عليه زكاة، وإذا كان بحاجة لجزء من المال بإمكانه أن يبيع منه لسد احتياجاته.

وتابع: «الجنيهات الذهب تضم إلى الذمة المالية ويخرج عليها زكاة، ولكن هذا لا يحدث الذهب الزينة الخاص بالمرأة أو الزوجة».