عالم بالأزهر: أخرجوا زكاة الذهب للفقراء فعذابها أليم (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن اقتناء الذهب أمر مباح وليس فيه أي حرمانية، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتناء للحفاظ على القيمة المالية يجب الزكاة.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «لما يبلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، أو ما يوازيه من الأعيرة الأخرى، ويكون مر عليه حول كامل، سواء سبائك ذهبية أو مصوغات أو جنيهات ذهبية يجب إخراج زكاة عليه».

عقوبة عدم إخراج زكاة الذهب

واستكمل: «الحذر كله من عدم إخراج زكاة الذهب لأنها حق للفقير، ومن يكنزوا الذهب ولا يخرجوا الزكاة للفقراء لهم عذاب أليم»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ».