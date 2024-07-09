أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: اللقمة التي يضعها الرجل في فم زوجته صدقة

قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره 63 عاما، ولم يكن في شعره سوى 17 شعرة بيضاء، لافتا إلى أن الاتساق مع النفس يعطي راحة بال.

إيزاء النبي صلى الله عليه وسلم

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «سيدنا النبي تعرض لإيذاء شديد، لو تعرض له أحد منا لخرج من دين الله، فسيدنا النبي قال لنا كيف يصرف عني شتم قريش، يشتمون مذمما ويلعننون مذمما وأنا محمد».

الاتساق مع الكون يعلمنا كيف ندير الحياة

وتابع: «الاتساق مع الكون يعلمنا كيف ندير الحياة، فالدين في اللغة الطريق، فأسلوب الطريق هو الإدارة الأمثل وهي الوحي ففيه كل شيء حتى اللقمة حين تضعها في فم زوجتك لك بها صدقة، فهذا يدل على المودة والألفة بين الخلق».