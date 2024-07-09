المتحدث باسم «الوزراء»: الدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ تواصل الحكومة مع المواطنين والإعلام محل اهتمام خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التواصل مع الرأي العام، ومشاركة كل الموضوعات ذات الأولوية، وسيكون محل اهتمام ومتابعة الفترة المقبلة.

وقف تخفيف الأحمال

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الحكومة ملتزمة بما أعلنه رئيس الوزراء من وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، موضحًا أنّ ما تم اليوم من وقف تخفيف الأحمال هو محاولة لمعرفة الحجم الدقيق من الوقود لاحتياج قطاع الكهرباء، وما يحدث اليوم محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب، ومع انتهاء اليوم سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود.

وتابع: « نحن لا ننتظر للأسبوع الثالث من شهر يوليو والدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود لقطاع الكهرباء.. ما يحدث خلال الفترة الحالية مجرد اختبار وحساب الاستهلاك».