وزير الكهرباء: مراجعة منظومة تشغيل المحطات وترشيد استهلاك الوقود

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل ومحطات التوليد والتوزيع، زيارة مفاجئة اليوم إلى المركز القومي للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية.

زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود

وأكد «عصمت» في تصريحات صحفية أن هناك مراجعة دقيقة وتفصيلية لمنظومة تشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء، تشمل متابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا أن المراجعة تشمل محطات المحولات وشبكات التوزيع وكل المراحل التي يمر بها التيار الكهربائي وصولا للمشتركين، وذلك في إطار خطة العمل لتحسين الجودة وتحقيق الاستمرارية وخفض الفاقد بمختلف أنواعه على الجهود كافة خاصة في شركات التوزيع، مشيرًا إلى أنّ هناك إجراءات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة.

اكتشاف المشكلات قبل وقوعها

وقال إن المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كل المواقع التابعة في جميع المحافظات، ستكون ضمن برنامج العمل اليومي للوقوف على الواقع الفعلي والتصدي للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار وزير الكهرباء خلال الجولة إلى تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.