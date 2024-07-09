كاتب صحفي: هناك تغيير شديد بالسياسات والديمقراطيات في أوروبا

قال الدكتور جو هاربر، كاتب صحفي، إنه لا يعتقد أن قمة حلف الناتو هي منتدى من أجل حل المشكلات أو الوصول إلى حل وسط بين التناقضات، لكن الأمر يتعلق بعرض الوحدة للكثير من دول العالم بأن الحلف ما زال متحدًا.

وأضاف «هاربر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زار كييف وموسكو، وهناك تغيير شديد يحدث في أوروبا من حيث السياسات والديمقراطيات، كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول من حيث النجاح الواضح لأقصى اليمين.

وأشار إلى أنّ هناك بعض المخاوف والمطالبات بوقف إطلاق النار والمباحثات فيما يخص الحرب في أوكرانيا، مردفا: «أعتقد أن دونالد ترامب لديه الفرصة الآن أكثر من بايدن بعد المناظرة التليفزيونية، كما أن لديه بعض الآراء المختلفة والمناهضة للناتو».