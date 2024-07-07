باحثة: سياسة حزب العمال البريطاني تجاه دعم أوكرانيا لن تتغير

قالت عزة الزفتاوي، الباحثة في الشؤون البريطانية، إن هناك نقاط أكد عليها وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، فيما يتعلق بضرورة اتباع سياسات خارجية أكثر واقعية، جراء التقلبات العالمية، وليس كما يريد البعض من هذه الصراعات.

علاقة بريطانيا بدول الجوار والاتحاد الأوروبي

وأضافت «الزفتاوي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقاط الأساسية تتمحور في السياسات الخارجية وعلاقات بريطانيا مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي ثم الملف الرئيسي، وهو دعم أوكرانيا.

وأشارت إلى أن سياسة حزب العمال الجديدة لن تتغير مُقارنة بسياسات المُحافظين السابقة، فأكد «ستارمر»، أن لندن ماضية في تقديم الدعم، وكل ما تحتاج إليه كييف على المستوى الأمني والمساعدات الإنسانية والاجتماعية واللوجستية.

ولفتت أن هناك حديث عن إمكانية أن تكون هناك زيارة لم يتم تحديد موعدها، ولكنها توقعات بأن يزور «ستارمر»، كييف، ولا ينوي حاليا عقد أي لقاء أو مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه هو المعتدي على حد تعبيره.