تفاصيل أول اتصال بين وزيري خارجية مصر وبريطانيا.. القضية الفلسطينية حاضرة

تلقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي، الذي قدم التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة توليه المنصب.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، إن «عبد العاطي» قدم بدوره التهنئة إلى «لامي» على فوز حزب العمال بالانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، معرباً عن تطلعه للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا الشرق الأوسط.

وبحسب بيان وزارة الخارجية فإن «لامي» أكد اعتزازه بعمق وتاريخية العلاقات البريطانية المصرية، والتي تتشعب لتشمل مجالات عديدة مثل العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والاستثمار، والتعاون في مجال الهجرة والتغير المناخي، معتبراً مصر شركياً أساسياً لبريطانيا في المنطقة.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري حرصه على تكثيف آليات التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين لتبادل الرأي والتقديرات بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول «عبد العاطي» بقدر من التفصيل تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة لرعاية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إضافة إلى ما تبذله مصر من جهود على كل المستويات لمواجهة آثار الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

أهمية دعم «أونروا» وقلق بالغ تجاه تصعيد الوضع في لبنان

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، على ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به، داعياً إلى ضرورة توفير الدعم المادي والسياسي للوكالة لاستكمال مهمتها الإنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

أعرب الوزيران عن القلق البالغ تجاه الوضع في لبنان واحتمالات زيادة حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار لبنان ويفاقم من حدة التوتر في المنطقة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسار العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن سبل تسوية الأزمات المتفاقمة في المنطقة ودعم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.