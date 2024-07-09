اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: نرفض استمرار العمليات العسكرية في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نرفض استمرار العمليات العسكرية فى غزة

- الرئيس لوفد الاستخبارات الأمريكية: يجب اتخاذ خطوات جادة لمنع اتساع الصراع فى المنطقة وإنفاذ حل الدولتين

- الاحتلال يواصل العدوان على مخيمات النازحين فى غزة

- استشهاد 16 وإصابة عشرات الفلسطينيين.. و«لابيد»: الاقتصاد الإسرائيلى لا يتحمل استمرار الحرب

- «الثانوية»: اليوم امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية

- «التعليم»: غرفة العمليات المركزية تتابع خروج الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان

- «الصحة»: إطلاق برنامج لحماية «قلب الرياضيين» بالتعاون مع هيئة المستشفيات

- «عبدالغفار»: الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وسرعة التدخل والعلاج فى حالة حدوث أى أزمة طبية للاعبين

الصفحة الثانية

- وزير الثقافة: بناء الإنسان على رأس الأولويات.. وهدفنا تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً وعودة الفعاليات المتوقفة منذ سنوات

- «التعليم العالى»: تأسيس تحالفات مع القطاعات الصناعية لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات

- «عاشور»: تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يستفيد منها المجتمع

- «التضامن»: «شوف بكرة بعنيك» لعلاج المياه الزرقاء بدور المسنين

- مايا مرسى: الحملة تستهدف 172 دارا على مستوى الجمهورية بإجمالى 4500 مسن ومسنة

- «العمل»: تعزيز التعاون مع أوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

- «عبدالغفار» يتابع موقف ربط ومعالجة بيانات القطاع الصحى

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: المجموعة الاقتصادية ستعمل على ضبط الأسعار وخفض التضخّم وتنمية موارد العملة الأجنبية

- الحكومة توافق على 5 مشروعات بترولية باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار للشركة القابضة للغازات الطبيعية

- رئيس الوزراء: القضايا المجتمعية أولوية قصوى لتحقيق نقلة نوعية فى تفاعل المسئولين مع مشكلات المواطن وقضاياه

- عمار على حسن: إلى مجتمع مصرى يقرأ

- خطة لتوطين صناعة التعهيد.. و74 شركة عالمية للتوسع فى إنشاء المراكز

- «التخطيط»: نسعى لزيادة النمو الشامل واستقرار الاقتصاد الكلى

- «الإسكان»: مليون وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»

- «الزراعة»: حملات تلقيح اصطناعى للماشية لزيادة الإنتاجية

الصفحة الرابعة

- البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة

- «موازنة النواب»: خطة مواجهة عجز الموازنة وزيادة النمو الاقتصادى وتقليل حجم الديون

- «الاقتصادية والسياحة»: جهود غير عادية للتغلب على التحديات

- «الصناعة»: شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين

- «الطاقة والبيئة»: جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.. واستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون

الصفحة الخامسة

- «العلاقات الخارجية»: تعزيز دور مصر الريادى عربياً وأفريقياً ودولياً

- «الزراعة والرى»: زيادة الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى

- «التعليم والصحة»: تحسين الخدمات والتوسّع فى بناء المدارس والتأمين الشامل

- «التضامن الاجتماعى»: بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته ودعم الحماية الاجتماعية

- عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج وضع أسساً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: برنامج الحكومة يلبى الطموحات.. و«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»

- أحمد رفعت: عاجل إلى وزارتى التعليم والتموين!

- د. محمود خليل: البدلة الشركسكين

- سحر الجعارة: لا كهنوت فى الإسلام

- بلال الدوى يكتب: اضطراب واحتراب فى «إسرائيل»

- حسين القاضى يكتب: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»

الصفحة السابعة

- لجنة التخطيط بالأهلى توصى ببقاء محمد الشناوى.. و«كولر» يوضح موقف «كهربا»

- توابع المأساة.. استقالة «دعبس» من «مودرن» على خلفية وفاة «رفعت».. وبيع حصص الملاك

- الحكم آخر الجلسة.. «جوميز» يطلب بقاء «أوباما».. وتقرير برتغالى لحسم ملف الصفقات

- معركة «الأسود» و«الطواحين».. إنجلترا تواجه هولندا فى نصف نهائى «يورو 2024» ومتهم بالتلاعب فى نتيجة المباريات يدير اللقاء

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: الحوار الوطنى الأمل

- تحف ومجسمات فى احتفالية 100 عام على أولى حفلات أم كلثوم.. «ليالينا الحلوة فى كل مكان»

- نصف قرن.. «عبدالوهاب» أفنى فى الساعات والإلكترونيات عمره

- صُنع فى إيطاليا.. لاعبات «السباحة التوقيعية» بإطلالة بيضاء قبل الأولمبياد