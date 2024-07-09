اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: نرفض استمرار العمليات العسكرية في غزة
كتب:
أحمد العانوسي
07:45 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: نرفض استمرار العمليات العسكرية فى غزة
- الرئيس لوفد الاستخبارات الأمريكية: يجب اتخاذ خطوات جادة لمنع اتساع الصراع فى المنطقة وإنفاذ حل الدولتين
- الاحتلال يواصل العدوان على مخيمات النازحين فى غزة
- استشهاد 16 وإصابة عشرات الفلسطينيين.. و«لابيد»: الاقتصاد الإسرائيلى لا يتحمل استمرار الحرب
- «الثانوية»: اليوم امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية
- «التعليم»: غرفة العمليات المركزية تتابع خروج الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان
- «الصحة»: إطلاق برنامج لحماية «قلب الرياضيين» بالتعاون مع هيئة المستشفيات
- «عبدالغفار»: الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وسرعة التدخل والعلاج فى حالة حدوث أى أزمة طبية للاعبين
الصفحة الثانية
- وزير الثقافة: بناء الإنسان على رأس الأولويات.. وهدفنا تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً وعودة الفعاليات المتوقفة منذ سنوات
- «التعليم العالى»: تأسيس تحالفات مع القطاعات الصناعية لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات
- «عاشور»: تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يستفيد منها المجتمع
- «التضامن»: «شوف بكرة بعنيك» لعلاج المياه الزرقاء بدور المسنين
- مايا مرسى: الحملة تستهدف 172 دارا على مستوى الجمهورية بإجمالى 4500 مسن ومسنة
- «العمل»: تعزيز التعاون مع أوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
- «عبدالغفار» يتابع موقف ربط ومعالجة بيانات القطاع الصحى
الصفحة الثالثة
- «مدبولى»: المجموعة الاقتصادية ستعمل على ضبط الأسعار وخفض التضخّم وتنمية موارد العملة الأجنبية
- الحكومة توافق على 5 مشروعات بترولية باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار للشركة القابضة للغازات الطبيعية
- رئيس الوزراء: القضايا المجتمعية أولوية قصوى لتحقيق نقلة نوعية فى تفاعل المسئولين مع مشكلات المواطن وقضاياه
- عمار على حسن: إلى مجتمع مصرى يقرأ
- خطة لتوطين صناعة التعهيد.. و74 شركة عالمية للتوسع فى إنشاء المراكز
- «التخطيط»: نسعى لزيادة النمو الشامل واستقرار الاقتصاد الكلى
- «الإسكان»: مليون وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»
- «الزراعة»: حملات تلقيح اصطناعى للماشية لزيادة الإنتاجية
الصفحة الرابعة
- البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة
- «موازنة النواب»: خطة مواجهة عجز الموازنة وزيادة النمو الاقتصادى وتقليل حجم الديون
- «الاقتصادية والسياحة»: جهود غير عادية للتغلب على التحديات
- «الصناعة»: شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين
- «الطاقة والبيئة»: جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.. واستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون
الصفحة الخامسة
- «العلاقات الخارجية»: تعزيز دور مصر الريادى عربياً وأفريقياً ودولياً
- «الزراعة والرى»: زيادة الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى
- «التعليم والصحة»: تحسين الخدمات والتوسّع فى بناء المدارس والتأمين الشامل
- «التضامن الاجتماعى»: بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته ودعم الحماية الاجتماعية
- عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج وضع أسساً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة
الصفحة السادسة
- جمال حسين يكتب: برنامج الحكومة يلبى الطموحات.. و«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»
- أحمد رفعت: عاجل إلى وزارتى التعليم والتموين!
- د. محمود خليل: البدلة الشركسكين
- سحر الجعارة: لا كهنوت فى الإسلام
- بلال الدوى يكتب: اضطراب واحتراب فى «إسرائيل»
- حسين القاضى يكتب: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»
الصفحة السابعة
- لجنة التخطيط بالأهلى توصى ببقاء محمد الشناوى.. و«كولر» يوضح موقف «كهربا»
- توابع المأساة.. استقالة «دعبس» من «مودرن» على خلفية وفاة «رفعت».. وبيع حصص الملاك
- الحكم آخر الجلسة.. «جوميز» يطلب بقاء «أوباما».. وتقرير برتغالى لحسم ملف الصفقات
- معركة «الأسود» و«الطواحين».. إنجلترا تواجه هولندا فى نصف نهائى «يورو 2024» ومتهم بالتلاعب فى نتيجة المباريات يدير اللقاء
الصفحة الثامنة
- فريدة الشوباشى: الحوار الوطنى الأمل
- تحف ومجسمات فى احتفالية 100 عام على أولى حفلات أم كلثوم.. «ليالينا الحلوة فى كل مكان»
- نصف قرن.. «عبدالوهاب» أفنى فى الساعات والإلكترونيات عمره
- صُنع فى إيطاليا.. لاعبات «السباحة التوقيعية» بإطلالة بيضاء قبل الأولمبياد