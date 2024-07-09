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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: نرفض استمرار العمليات العسكرية في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:45 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نرفض استمرار العمليات العسكرية فى غزة 

-  الرئيس لوفد الاستخبارات الأمريكية: يجب اتخاذ خطوات جادة لمنع اتساع الصراع فى المنطقة وإنفاذ حل الدولتين

- الاحتلال يواصل العدوان على مخيمات النازحين فى غزة

-  استشهاد 16 وإصابة عشرات الفلسطينيين.. و«لابيد»: الاقتصاد الإسرائيلى لا يتحمل استمرار الحرب

- «الثانوية»: اليوم امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية

-  «التعليم»: غرفة العمليات المركزية تتابع خروج الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان

- «الصحة»: إطلاق برنامج لحماية «قلب الرياضيين» بالتعاون مع هيئة المستشفيات

-  «عبدالغفار»: الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وسرعة التدخل والعلاج فى حالة حدوث أى أزمة طبية للاعبين

الصفحة الثانية 

- وزير الثقافة: بناء الإنسان على رأس الأولويات.. وهدفنا تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً وعودة الفعاليات المتوقفة منذ سنوات

- «التعليم العالى»: تأسيس تحالفات مع القطاعات الصناعية لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات

- «عاشور»: تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يستفيد منها المجتمع

- «التضامن»: «شوف بكرة بعنيك» لعلاج المياه الزرقاء بدور المسنين

- مايا مرسى: الحملة تستهدف 172 دارا على مستوى الجمهورية بإجمالى 4500 مسن ومسنة

- «العمل»: تعزيز التعاون مع أوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

- «عبدالغفار» يتابع موقف ربط ومعالجة بيانات القطاع الصحى

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: المجموعة الاقتصادية ستعمل على ضبط الأسعار وخفض التضخّم وتنمية موارد العملة الأجنبية

- الحكومة توافق على 5 مشروعات بترولية باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار للشركة القابضة للغازات الطبيعية

- رئيس الوزراء: القضايا المجتمعية أولوية قصوى لتحقيق نقلة نوعية فى تفاعل المسئولين مع مشكلات المواطن وقضاياه

- عمار على حسن: إلى مجتمع مصرى يقرأ

- خطة لتوطين صناعة التعهيد.. و74 شركة عالمية للتوسع فى إنشاء المراكز

- «التخطيط»: نسعى لزيادة النمو الشامل واستقرار الاقتصاد الكلى

- «الإسكان»: مليون وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»

- «الزراعة»: حملات تلقيح اصطناعى للماشية لزيادة الإنتاجية 

الصفحة الرابعة

- البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة

- «موازنة النواب»: خطة مواجهة عجز الموازنة وزيادة النمو الاقتصادى وتقليل حجم الديون

- «الاقتصادية والسياحة»: جهود غير عادية للتغلب على التحديات

- «الصناعة»: شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين

- «الطاقة والبيئة»: جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.. واستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون

الصفحة الخامسة

- «العلاقات الخارجية»: تعزيز دور مصر الريادى عربياً وأفريقياً ودولياً

- «الزراعة والرى»: زيادة الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى

- «التعليم والصحة»: تحسين الخدمات والتوسّع فى بناء المدارس والتأمين الشامل

- «التضامن الاجتماعى»: بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته ودعم الحماية الاجتماعية

- عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج وضع أسساً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة

الصفحة السادسة 

- جمال حسين يكتب: برنامج الحكومة يلبى الطموحات.. و«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»

- أحمد رفعت: عاجل إلى وزارتى التعليم والتموين!

- د. محمود خليل: البدلة الشركسكين

- سحر الجعارة: لا كهنوت فى الإسلام

- بلال الدوى يكتب: اضطراب واحتراب فى «إسرائيل»

- حسين القاضى يكتب: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»

الصفحة السابعة

- لجنة التخطيط بالأهلى توصى ببقاء محمد الشناوى.. و«كولر» يوضح موقف «كهربا»

- توابع المأساة.. استقالة «دعبس» من «مودرن» على خلفية وفاة «رفعت».. وبيع حصص الملاك

- الحكم آخر الجلسة.. «جوميز» يطلب بقاء «أوباما».. وتقرير برتغالى لحسم ملف الصفقات

- معركة «الأسود» و«الطواحين».. إنجلترا تواجه هولندا فى نصف نهائى «يورو 2024» ومتهم بالتلاعب فى نتيجة المباريات يدير اللقاء

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: الحوار الوطنى الأمل

- تحف ومجسمات فى احتفالية 100 عام على أولى حفلات أم كلثوم.. «ليالينا الحلوة فى كل مكان»

- نصف قرن.. «عبدالوهاب» أفنى فى الساعات والإلكترونيات عمره

- صُنع فى إيطاليا.. لاعبات «السباحة التوقيعية» بإطلالة بيضاء قبل الأولمبياد

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بقلم أحمد العانوسي