اللواء إبراهيم عثمان: مصر تتعامل برشد تام مع القضية الفلسطينية منذ القدم

قال اللواء الدكتور إبراهيم عثمان هلال الخبير الاستراتيجي، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، إن إسرائيل في مفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، ولكنها ترفض التنازلات.

وتابع خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ما يجري على الأرض يجب أن يخدم القادم، وما يجري في رفح حاليا هو تجهيز إسرائيل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وتابع أن المقاومة تطالب بوقف دائم لاطلاق النيران، وإسرائيل لا توافق على ذلك، بل توافق على الهدنة فقط.

ونوه أن حماس تنازلت لوقف إطلاق النار ولكن اسرائيل لم تتنازل، وتعطي نفسها الحق في إطلاق النار.

واختتم، أن مصر تتعامل برشد تام مع القضية الفلسطينية، وذلك منذ بدايتها وليس خلال حرب غزة الأخيرة فقط التي بدأت في 7 أكتوبر.