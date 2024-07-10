العميد طارق العكاري: مجلس الحرب الإسرائيلي بلا عسكريين

قال العميد طارق العكاري المتخصص في الشئون الاستراتيجية، إن خسارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب ستكون على المدى المتوسط والبعيد إن لم تكن على المدى القصير.

وشدد على أنّ الهشاشة السياسية في إسرائيل تتجه اتجاها مختلفا عن الارتباك العسكري، لافتًا إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي المتبقي الآن بلا عسكريين بعد خروج بيني جانتس وأيزنكوت.

وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أنّ إسرائيل خسرت السياحة، كما أصبح هناك 120 ألف مهجر إسرائيلي من الشمال تدفع لهم إسرائيل ثمن الإقامة والإعاشة.

وتابع: «عدد كبير من المصانع تم إغلاقها والتأثير الأكبر سيكون على التعاون التجاري مع الدول، مثلا، معرض تسليح في فرنسا شهد إلغاء فرنسا حضور 74 عارضا إسرائيليا خوفا من احتكاك الشعب بالمعرض، وهذا مؤشر على تأثر الصناعة الإسرائيلية».