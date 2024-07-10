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«ربيع»: الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال سببه «الحريديم»

كتب:

شريف سليمان
03:21 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
الحريديم

الحريديم

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الخلاف الرئيسي بين رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواآف جالانت مشكلة الحريديم.

وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc: «جالانت يريد تجنيد الحريديم، وهاليفي رئيس الأركان قال إنه في حاجة إلى 3 آلاف جندي احتياطي يريد أن يكون الحريديم منهم».

وتابع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية،، أنّ الحريديم هم المتشددون وأغلبهم في الضفة الغربية، والسبب في عدم رغبتهم في التجنيد أنهم يدعون أنهم في المدارس التوراتية ويريدون الحفاظ على المتدينين باعتبارهم حفظة التوراة.

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