محافظ القليوبية: مخطط متكامل للارتقاء بأحوال النزلاء في مؤسسة رعاية البنين ببنها

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه بصدد إعداد دراسة متكاملة لتطوير وحل مشكلات مؤسسة رعاية البنين ببنها، مشيرا إلي أهمية تحسين أحوال النزلاء ودعم الدار بكل الإمكانات اللازمة لهم في إطار العمل توفير الحماية الاجتماعية للنزلاء ورعاية مصالحهم وتوفير البيئة التربوية الصالحة لهم.

محافظ القليوبية يوجه كلمة للنزلاء

جاء ذلك في جولة مفاجئة قادها محافظ القليوبية لمؤسسة البنين بمدينة بنها استجابة لبعض الشكاوى بوجود مشكلات بالدار وذلك للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة للأطفال قائلا للاطفال «أنا معكم طوال الوقت وفي خدمتكم لتحقيق مطالبكم، وعهد الزيارة من العيد إلى العيد انتهي»، متمنيا لهم إقامة هادئة من خلال توفير الإمكانات اللازمة لهم ومتابعتهم أخلاقيا وتعليميا وصحيا.

تفقد أقسام الدار

شملت الجولة تفقد أقسام الدار، حيث تابع عطية الخدمات المقدمة للأطفال من مستوى الطعام المقدم لهم وكذلك مستوى النظافة، مشددا على ضرورة رفع مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا على انه سيقوم بزيارتهم مرة أخرى ومتابعة الخدمة المقدمة لهم.

تنظيم جدول ترفيهي للنزلاء

واستمع المحافظ للنزلاء من مختلف الأعمار عن أحوالهم وآمالهم وطموحاتهم ووعد بتنظيم جدول ترفيهي لهم خلال الشهر لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية لرفع مستوى السعادة والتشجيع على التفوق والتميز خلال الفترة المقبلة ودعم الدار بكافة الموارد اللازمة لضمان إقامة آمنة ومستقرة وظروف معيشية متميزة لهم حيث حرص عطية في نهاية اللقاء على أخذ صورة جماعية مع الأطفال.