 «طب بنها» تكرم مؤسسة «شعلان» لجهودها في دعم القطاع الطبي

أشاد مجلس جامعة بنها بالدور المجتمعي ومجهودات المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال في دعم مبادرة «إيد واحدة»، لدعم القطاع الطبي والتعليمي والمستشفيات الجامعية ، ووجه أعضاء المجلس الشكر لكل من ساهم في المبادرة وفي مقدمتهم مؤسسة «شعلان»، التجارية والخيرية التي ساهمت في تطوير مدرجات الكلية والتبرع بأجهزة كهربائية للمستشفى الجامعي، مؤكدين أن دور رجال الصناعة والأعمال يظهر جليا خلال الأزمات والمبادرات الرئاسية والمجتمعية.

تكريم مؤسسة شعلان الخيرية

وشهد مجلس كلية طب بنها الأخير تقديم درع الكلية لـ«أحمد شعلان»، مؤسس حملة «بنها لشبابها»، ومؤسسة شعلان الخيرية الذي أكد أن كلية الطب البشري بجامعة بنها تمثل معقلا للعلم والمعرفة وقلعة للطب .

«الأشهب»: المشاركة المجتمعية تساهم في الإرتقاء بالمستوى التعليمي والعلاجي

وقال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها، إن المجلس ناقش خطط إعداد أطباء مدربين ذو مهارة تنافسية على المستوى العالمي حيث تدعم الكلية التطوير المستمر للبرامج والمقررات والبحث العلمي حرصا على الإرتقاء بالأبحاث العلمية والتطبيقية وبرامج الرعاية الصحية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الأشهب في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع مجلس الكلية، أن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، يحرص على المتابعة المستمرة والحوار الدائم مع إدارة الكلية لمناقشة سير العمل وحل المعوقات، مع استمرارالدعم الكامل للكلية والمستشفى الجامعي تنفيذا لتوجهيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مجلس الكلية استعرض المناهج والتخصصات العلمية للكلية وأساليب التعليم والتدريب بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية في الإرتقاء بالمستوى التعليمي والعلاجي.

تكريم الدكتور هاني الجمل

ولفت إلى أن مجلس الكلية، كرّم الدكتور هاني الجمل أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط لتبرعه بمبلغ رمزي لمستشفى بنها الجامعي للمساهمة في توفير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى كما تبرع عميد الكلية بمبلغ مالي.