مؤرخ فني: فيلم صراع في الوادي نقطة تحول بمشوار الفنان عمر الشريف

قال محمد شوقي، المؤرخ الفني، إن الفنان الكبير عمر الشريف أيقونة فنية نادرة واستثنائية، موضحا أنه بدأ مشواره الفني سنة 1954 بفيلم صراع في الوادي مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكان هذا العمل نقلة فنية بالنسبة له، فتحت له أبواب الشهرة، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته التي توافق اليوم 10 يوليو.

«فيلم صراع في الوادي» شهادة ميلاد عمر الشريف الفنية

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، «هذا الفيلم أهّل الفنان عمر الشريف أن يكون وجها جديدا في وقت كانت السينما المصرية متعطشة لهذه الملامح، فضلا عن الموهبة الكبيرة التي يمتلكها»، مشيرا إلى أن هذا الفيلم مثّل مصر في أكثر من مهرجان وحصد جوائز كثيرة «من هنا كُتبت شهادة ميلاد عمر الشريف الفنية».

أوضح أن مسيرة الفنان عمر الشريف منذ سنة 1954 لــ1961، استطاع أن يجمع فيها أكثر من 25 فيلما سينمائيا فقط أصبحوا من كلاسيكيات السينما المصرية، وهذه الأفلام من بينها «نهر الحب، إشاعة حب» إضافة إلى أفلام الأكشن والكوميديا.