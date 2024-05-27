في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. لماذا رفض عمر الشريف الزواج بغيرها؟

تحل اليوم 27 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة فاتن حمامة التي حملت لقب سيدة الشاشة العربية، ورحلت عن عالمنا عام 2015 عن عمر ناهز 84 عامًا، حيث تمكنت من جذب انتباه الجمهور إليها من خلال الأعمال المهمة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

عمر الشريف يتحدث عن فاتن حمامة

وفي ذكرى رحيل فاتن حمامة كشف الفنان الراحل عمر الشريف عن علاقته بها في أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلًا: «معرفتش أعيش مع واحدة أخرى بعدها، وعشنا 15 سنة مع بعض ومكنتش حاسس إني طاير أو إني على سحاب لكن بعد ذلك عندما لم أستطع العيش مع واحدة أخرى غيرها أدركت مدى حبي لها».

أعمال جمعت فاتن حمامة وعمر الشريف

ومن الأعمال التي جمعت فاتن حمامة وعمر الشريف فيلم «صراع في الوادي» عام 1954، وفيلم «أيامنا الحلوة» عام 1955، فيلم «صراع في الميناء» عام 1956، وفيلم «سيدة القصر» عام 1958، وفيلم «نهر الحب» عام 1960.

أهم أعمالها الفنية

تجاوز الرصيد السينمائي للفنانة فاتن حمامة الـ 100 عمل فني، تعاونت من خلالهما مع كبار المخرجين والممثلين، والتي تعد من أبرزها فيلم «الحرام» عام 1965، وفيلم «الاعتراف» في نفس العام، وفيلم «الحب الكبير» عام 1968، وفيلم «الخيط الرفيع» عام 1971، وفيلم «إمبراطورية ميم» 1972.