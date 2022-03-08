هيثم دبور يحصل على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف لمسلسل

حصل السيناريست والروائي هيثم دبور على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف، نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين

كان الفنان عمر الشريف قد فصل في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي، ويقول دبور إن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها للشاشة.

طارق عمر الشريف يبدي حماسته لرؤية تلك المذكرات

ومن ناحيته، أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية، عبر إنتاج يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما، وذلك وفقا لما أعلنه السيناريست والروائي هيثم دبور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

هيثم دبور يكتب الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة»

وكان السيناريست هيثم دبور، أعلن عن عمل الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة»، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، بعد أن طٌرح الجزء الأول من الفيلم يناير من العام الماضي، وحقق الفيلم إيرادات جاوزت الـ 25 مليون جنيه، ولم يقتصر نجاح الفيلم على مصر فقط.

فيلم «وقفة رجالة» تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة إلى محمد سلام وأمينة خليل.

ومن المقرر أن يشارك نفس أبطال العمل في الجزء الثاني منه بجانب إضافة عدد من الشخصيات الجديدة، ولكن حتى الآن لم تتضح بشكل رسمي مشاركة الفنان شريف دسوقي ضمن فريق عمل الفيلم، وذلك بعد عملية بتر قدمه التي خضع لها في الفترة الأخيرة بسبب مضاعفات مرض السكر.