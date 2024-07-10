«التضامن»: فريق التدخل السريع تعامل مع 6 آلاف حالة بالنصف الأول من عام 2024

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن تدخلات فريق التدخل السريع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم التعامل مع 6 آلاف حالة تقريبا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.

تصدر محافظات القاهرة والجيزة قائمة التدخلات

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ البلاغات تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوي وتدخلات بمؤسسات الرعاية ورصد التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية، وبورسعيد، والبحيرة قائمة التدخلات على الترتيب، كما أن شهر فبراير كان الأعلى ي نسب البلاغات.

وأشار التقرير إلى أنَّه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمّ التدخل مع 1240 بلاغًا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما أجرى الفريق تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 172 حالة، إضافة إلى إيداع 84 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تمّ نقل 97 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات في إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبًا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة 16439 والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج التدريب في هذا المجال.