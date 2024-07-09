‎خطة وزارة التضامن لتطوير معاش برنامج «تكافل وكرامة» في الفترة المقبلة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير برنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه أكثر من 22 مليون مواطن في مختلف المحافظات وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن تقلدت الدكتورة مايا مرسي، منصب وزيرة التضامن، والتي بدورها أكدت العمل على ملف التمكين الاقتصادي وشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.

اجتماع بوزارة التضامن الاجتماعي

واطلعت الدكتورة مايا مرسي، خلال اجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، على آليات العمل وتقديم الدعم للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أنه يدعم ما يزيد على 5 ملايين أسرة بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا، وذلك بالتنسيق مع فريق البرنامج.

وفق مصدر مسئول بالوزارة لـ «الوطن»، أكد أن الوزارة حريصة على بحث المشكلات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة بالتنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي، موضحاً أن هذا التنسيق سيكون له أولوية في الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن الدكتورة مايا مرسي أعلنت حرصها الكامل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية، والذي حققت فيه الدولة المصرية مُمثلة في وزارة التضامن، نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة

وأضاف المصدر، أن مديريات التضامن الاجتماعي، تعمل على تفيل فيزا معاش تكافل وكرامة مباشرة عقب تسلمها من قِبل الوزارة، موضحاً أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلات تواجه المستفيدين في آلية التفعيل.

يُذكر أن الدكتورة مايا مرسي، أكدت على التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة لتوفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، موضحة أنه سيتم تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة وكبار السن، والأيتام.