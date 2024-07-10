نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع الحالة الصحية لمصابي غزة بمستشفى أسيوط

زار الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عماد بريقع، وكيل كلية طب الأسنان بأسيوط، مرضى قطاع غزة المقيمين بمستشفى بأسيوط؛ لمتابعة الحالة الصحية، وتقديم الدعم النفسي لهم.

تبادل الحوار مع المرضى الفلسطينيين

وحرص الخطيب على تبادل الحوار مع المرضى والمصابين الفلسطينيين والوقوف على الوضع الصحي لهم، وأعرب عن حرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية، مؤكدًا على تضامن مؤسسة الأزهر جامعًا وجامعة مع الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف.

تقديم أوجه الرعاية الصحية لمصابي غزة

كما اطمأن على تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية وتوفير العلاج اللازم للحالات، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير جميع الإمكانات والمستلزمات الطبية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى.

وقدم عدد من المصابين الفلسطنيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر؛ لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم.