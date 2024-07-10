مقتل جندي إسرائيلي وسط غزة.. وخسائر جيش الاحتلال تصل لـ681

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رقيب أول، طال لاهات، البالغ من العمر21 عاماً من وحدة «الكوماندوز ماجلان من كفار سابا»، أمس، خلال المواجهات وسط قطاع غزة، وبمقتله يرتفع عدد قتلى إسرائيل منذ بدء الهجوم البري على الفصائل الفلسطينية، وحتى العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 327 قتيلاً، وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 681 قتيلا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة الإنجليزية.

حصيلة نجاحات الفصائل الفلسطينية في الفترة الأخيرة

وفي سياق متصل، أعلنت الفصائل الفلسطينية نجاحها في استهداف قوة من جيش الاحتلال متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية أخرى محصنة داخل منزل أيضًا بقذيفة في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فضلا عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي وإصابته مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.