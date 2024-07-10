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خبير سياسات دولية: عدد الشهداء سيصل إلى 186 ألفا بانتهاء الحرب على غزة

كتب:

منتصر سليمان
10:36 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إنّ الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ مما يمكن أن نتصور، وهناك دراسة تُشير إلى أنّ عدد الشهداء سيصل الى 186 ألف في نهاية الحرب على غزة، ما يؤكد أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة غير مسؤولة وتقتل الأطفال والنساء.

خطر اتساع حرب غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا بأنّ توسيع نطاق الحرب واتساعها خارج نطاق قطاع غزة يجعل الشرق الأوسط في دائرة لن تنتهي من قتل مستمر، إضافة الى أنّ ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن مسؤولية ولا رغبة في الحل.

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بقلم منتصر سليمان