أمطار غزيرة تضرب كوريا الجنوبية.. «لم تحدث منذ 200 عام»

شهدت كوريا الجنوبية أمطارًا غزيرة وصفت بأنها قياسية؛ إذ لم تحدث منذ 200 عام، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإغلاق عدد من الطرق وتعطيل خدمات القطارات وإلغاء رحلات جوية.

أمطار غزيرة على عدد من مدن كوريا الجنوبية

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فأن أجزاء من إقليم شمال جولا شهدت اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة وصلت كثافتها في بعض المناطق لـ131 ملم.

واعتبرت الوكالة، أن هذه الكثافة في الأمطار تمثل أكبر معدل هطول أمطار في الساعة على الإطلاق وذلك على مستوى البلاد.

واعتبر مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية، أن مستوى غزارة هطول الأمطار الأعلى خلال 200 سنة تقريبا.

الأمطار تتسبب في مقتل عدد من الأشخاص

وتسببت الأمطار في مقتل عدد من الأشخاص؛ إذ غمرت الأمطار مبنى سكنيا ما أدى لوفاة رجل في مصعد غمرته المياه، كما انهار منزل آخر بسبب هبوط أرضي، ولقي رجل سبعيني آخر مصرعه بعد سقوط سيارته في مجرى مائي، كما غرق مزارع ستيني بسبب شفطه من نظام الصرف الصحي.

وأدت الأمطار الغزيرة أيضا إلى إلغاء 27 رحلة جوية وتأخير 36 أخرى في مطار غيمهيه الدولي بمدينة بوسان الساحلية، وعلقت السلطات جميع خدمات القطارات على خط جانغهانغ في إقليم جنوب تشونغ تشيونغ، وخط غيونغبوك في إقليم شمال غيونغسانغ حتى الساعة 6 مساء.