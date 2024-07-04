أمطار ودرجة حرارة تتجاوز 50 مئوية.. تحذير من تقلبات جوية في المنطقة العربية

يبدو أن صيف 2024، لا يزال يخبئ العديد من التقلبات في جعبته، بعد الكشف عن تأثر بعض دول المنطقة العربية بموجات حارة جديدة وظواهر جوية خلال شهر يوليو الجاري، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية على أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية خلال الشهر الجاري.

تقلبات جوية على المنطقة العربية في شهر يوليو.. ماذا يحدث؟

فريق التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب «arabiaweather» أصدر تحذيرات للدول العربية من موجات الرطوبة المنتظر أن تندفع للمناطق الجنوبية خلال النصف الثاني من الشهر، فضلًا عن استمرار موجات الحر وهطول أمطار صيفية.

أمطار صيفية ومعدلات حرارة مرتفعة على المنطقة العربية في يوليو

«درجات الحرارة تتجاوز حاجز 50 درجة مئوية في بعض الأيام، وهطول أمطار صيفية»، هكذا تم الكشف عن توقعات الشهر الجاري.

وبحسب التقرير، يشهد الأسبوع الثاني من يوليو اشتداد الأمطار تديجياً جنوب غرب السعودية وغرب اليمن، فضلًا عن احتمالية تكاثر السُحب الركامية على أجزاء من شمال عمان.

ومن المتوقع أن تصبح الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية جنوب غرب السعودية و غرب اليمن في الأسبوع الثالث من يوليو، بينما تفوق الحرارة أعلى من المعدلات ما بين (1-3) درجات مئوية على معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية.

وأكد التقرير أن الأسبوع الرابع والأخير من يوليو ستستمر خلاله درجات الحرارة تسجيل أعلى من المعدلات على معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية خاصة الأجزاء الشمالية والشرقية، في حين تكون أقل من معدلاتها جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، حيث تندفع كتلة هوائية رطبة للغاية نحو جنوب غرب السعودية تؤدي إلى اشتداد الأمطار بشكل إضافي و تكون غزيرة.