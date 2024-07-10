عاشور يناقش إنشاء فروع جديدة للجامعات الأجنبية بمصر.. التقى 20 وفدا بـ«اليونسكو»

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من الفعاليات والأنشطة، ومن أبرزها المنتدى العالمي للتعليم الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونظمه المجلس الثقافي البريطاني، واستعرض الوزير خلال مشاركته النمو الذي حققه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الاهتمام بتقديم برامج التعليم العابر للحدود، وتشجيع إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر.

وزير التعليم العالي يجتمع مع العلماء المصريين في الجامعات البريطانية

وعقد عاشور اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا لمناقشة الاستفادة من خبراتهم في دعم المنظومة التعليمية المصرية، واجتمع مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي السعودي، والعراقي، كما التقى بعدد من رؤساء الجامعات البريطانية لبحث أوجه التعاون المشترك، وعدد من مسئولي مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي لمناقشة خارطة التعليم العابر للحدود في مصر وسُبل استدامتها.

واستقبل الوزير وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو في زيارتهم لمصر؛ للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وشاركت الوفود في عدد من الجلسات النقاشية الحوارية حول مشروع بنك المعرفة إلى جانب زياراتهم للمواقع الأثرية والسياحية؛ للتعرف على الثقافة المصرية.

مذاكرات تعاون لدعم التعليم التقني والتكنولوجي في مصر

وألقى، أيمن عاشور، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ219، وثمن خلالها التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، ودعا لوضع خطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية في غزة وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد دون بوسكو في برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية، وتوقيع مذكرة تفاهم رباعية مشتركة بين جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة والمعهد التقني العلمي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة دانيللى الإيطالية ومعهد دون بوسكو في برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس.

وبحث الوزير مع الدكتور لان تشينغ رئيس جامعة نانجينع الطبية الصينية، التعاون المشترك في مجال المستشفيات الجامعية، وشارك الوزير في السلسلة الأولى من المناقشات المُثمرة التى عقدتها الوزارة حول برنامج منحة «الشراكة من أجل التعليم» التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تمت مناقشة آليات تنفيذ المنحة.

المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر

وافتتح المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر الذي عقد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضورالدكتور يانوش تشاك، وزير الثقافة والابتكار المجري؛ لبحث فرص التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين، وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة ممثلة في كلية الزراعة وجامعة ديبرتسين المجرية ممثلة في معهد نيرغهازا، كما تضمنت فعاليات المنتدى عقد عدة جلسات حوارية؛ لتبادل الآراء والخبرات في عدة موضوعات من بينها «العلوم والتكنولوجيا والدواء والمياه النظيفة وأبحاث الطاقة النووية»، وكذا إمكانية التشارك لتأسيس درجات علمية مشتركة تمنح شهادات مزدوجة.