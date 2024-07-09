أخبار غزة.. خسائر لوزارة التعليم العالي وقصف مستمر في القطاع

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، استشهاد 8941 طالبا وإصابة 14 ألفا و894 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة، موضحة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8840، والذين أصيبوا إلى 14 ألفا و389، فيما استُشهد في الضفة 101 طالب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357.

خسارات وزارة التعليم العالي الفلسطينية

وأشارت إلى أن 497 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 111 في الضفة، لافتة إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل.

كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة، فيما أكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

استمرار العدوان الإسرائيلي والقصف

ومن ناحية أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين؛ إذ دفعت قوات الاحتلال مزيد من آلياتها تجاه مخيم نور شمس الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط أعمال التجريف والتدمير، مع تحليق متواصل ومكثف لطيران الاستطلاع.

وكانت آليات الاحتلال برفقة 5 جرافات عسكرية اقتحمت فجرا، مخيم نور شمس مرورا بشارع السكة ودوار اكتابا، وتمركزت قرب حارة المسلخ تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة ومخيم طولكرم، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاهه، وفرضت حصارا مشددا عليه.

ارتفاع عدد الشهداء

وقد استشهد 16 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، مفيدة مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مهنا في شارع الجلاء قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اعتقالات في الضفة الغربية

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيًا على الأقل من الضفة بينهم أطفال، ومعتقلون سابقون، مفيدة هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وقلقيلية، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، وأريحا، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 9600، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويُواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.