رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 470 كيلوجراما من الألعاب النارية بحوزة عاطل في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:34 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، بالاتجار في الألعاب النارية، متخذًا من مخزن ملحق بمسكنه مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن القاهرة، جرى ضبط المتهم بالمخزن المُشار إليه، وبحوزته (15 كرتونة تحوي 470 كيلوجرام ألعاب نارية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 250 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ5 ملايين جنيه

ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط كمية من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة عاطل في الإسكندرية 

«التعليم»: ضبط 3 طلاب صوروا أسئلة الجيولوجيا وعلم النفس والجبر

ضبط 124 مخالفة تموينية ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 11 مليون جنيه 
بقلم محمد بركات