ضبط 470 كيلوجراما من الألعاب النارية بحوزة عاطل في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، بالاتجار في الألعاب النارية، متخذًا من مخزن ملحق بمسكنه مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن القاهرة، جرى ضبط المتهم بالمخزن المُشار إليه، وبحوزته (15 كرتونة تحوي 470 كيلوجرام ألعاب نارية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 250 ألف جنيه.