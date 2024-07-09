ضبط 124 مخالفة تموينية ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة مخالفات تموينية ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعمة، بقرى ومُدن المحافظة، على مدار الأسبوع المنقضي، واتخاذ الإجراءات المتبعة ضدهم.

124 مخالفة في مخابز بلدية ببني سويف

وقال «عبد الله»، في بيان اليوم: إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 124 محضرا متنوعا، بواقع 23 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و45 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

ضبط مخالفات متنوعة ضد مخابز بلدية

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 14 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و10 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 12 محضرا للتصرف في أكثر من 16 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، و10 محاضر لتجميع 70 جوال من الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع.

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.