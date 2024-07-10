«التعليم»: ضبط 3 طلاب صوروا أسئلة الجيولوجيا وعلم النفس والجبر

قال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى ضبط 3 طلاب أثناء قيامهم بالغش الإلكروني داخل اللجان، واستخدام الهاتف المحمول في تصوير أسئلة الامتحان.

وأضاف أن الطالب الأول جرى ضبطه في محافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلجنة بإدارة نبروه التعليمية.

تصوير أجزاء من الأسئلة

أما الطالب الثاني، ُضبط داخل لجنة بإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه جرى ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه فور ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإلكتروني، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه الحالات.