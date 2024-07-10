كاتب صحفي: عمر الشريف وضع قدمه في أوروبا بعد لورانس العرب

قال الكاتب الصحفي أشرف شرف، إن نقطة التحول الحقيقية في حياة ومشوار الفنان الراحل عمر الشريف جاءت عندما رشحه المخرج العالمي ديفيد لين لفيلم لورانس العرب، مشيرا إلى أنه قدم الفيلم عام 1962، وفاز وقتها بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد، فضلا عن أفضل وجه صاعد، وتوالت بعدها مشاركاته الفنية العالمية.

وأضاف «شرف»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية في الذكرى السنوية لوفاة عمر الشريف التي تحل اليوم: «منذ تلك اللحظة أدرك عمر أنه إذا ركز في عمله أكثر، سوف يضع قدميه في أوروبا».

مجد عمر الشريف

وتابع أنه لن يستطع أي ممثل عربي الوصول إلى المجد الذي وصل له الفنان الراحل عمر الشريف، مشيرا إلى أن الفرصة جاء لـ«الشريف» على طبق من ذهب عندما حصل على جائزتين عن فيلم «لورانس العرب»، ورسخ فكرة وجوده في أوروبا.