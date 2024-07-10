لم نشاهدها من قبل.. تليسكوب جيمس ويب يكتشف حلقة جواهر في الفضاء

التقط تليسكوب جيميس ويب الفضائي صورة غريبة لخاتم كبير مرصع بالجواهر في الفضاء، الأمر الذي حقق تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع السوشيال ميديا، ما أدى إلى تساؤلات عديدة حول تفسير هذه الظاهرة، وفي السطور التالية نستعرض حقيقة ظهور هذه الحدث الفلكي وفقًا لما ورد عبر موقع «space».

خاتم مرصع بالجواهر في الفضاء

التقط التليسكوب الفضائي جيمس ويب الذي تم إطلاقه في الـ25 من ديسمبر في عام 2021، والذي بلغت تكلفته حوالي 10 مليارات دولار، صورة مجسم على هيئة خاتم ضخم مرصع بالجواهر في الفضاء، يقع على بُعد 6 مليارات سنة ضوئية من الأرض في مجرة إهليلجية، وتم إنشاؤه عن طريق ظاهرة كونية تسمى العدسة الجاذبية، ويعمل المجال الجوي شديد القوى في مجرة إهليلجية على تشويه الصورة، ما يجعلها تشكل ما يشبه حلقًا مرصعًا بالجواهر، وذلك بسبب قوة الكوازار.

الكوازار

الكوازار هي النوى الساطعة بشكل ملحوظ للمجرات النشطة في الكون، ويطلق عليها علماء الفلك «النوى المجرية النشطة» أو «AGN»، وتستمد طاقتها من خلال كميات كبيرة من الغبار والغاز التي تسقط في الثقوب السوداء الكبيرة في المجرة، ما يجعل المنطقة حولها تظهر وكأنها حلقة متلألئة بالجواهر، وفقًا لبيان وكالة الفضاء الأوروبية.

وتم التقاط الصورة باستخدام أداة الأشعة الحمراء المتوسطة التابعة لتليسكوب جيمس ويب كجزء من دراسة المادة الكونية المظلمة وتزيعها في الكون.

تفسير الظاهرة

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية فإذا نما ثقب أسود من مجموعة من الاصطدامات والاندماجات بين المجرات، فسوف تتراكم المادة المظلمة في القرص المستقر، ويؤدي هذا الإمداد إلى تكوين ثقب أسود يدور بسرعة، أما إذا نما الثقب من تراكمات صغيرة فسوف تتراكم المواد بطريقة عشوائية، وأشارت الأبحاث إلى أن سرعة هذا الثقب تزيد عن نصف سرعة الضوء، ما يشير إلى أن هذا الثقب قد نما من خلال الاندماجات.