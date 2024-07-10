«جالانت» يثير أزمة إسرائيل: تجنيد 3 آلاف يهودي متشدد بحلول الصيف المقبل

صرح يوآف جالانت، وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي، في كلمة أمام الكنيست، بتجنيد 3 آلاف جندي متشدد في الجيش بحلول الصيف المقبل، بحسب ما كشفته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

حديث وزير الدفاع الإسرائيلي

وقال «جالانت» في كلمته أمام الجلسة العامة: «هدفنا هو تجنيد كل من يمكن تجنيده وفقًا للقانون. هذه هي الطريقة التي نعمل بها»، مشيرا إلى أن تلك العملية لم يتم القيام بها قبل 76 عامًا، في إشارة إلى الوضع الراهن منذ فترة طويلة، حيث تم إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة العسكرية.

وأكد جالانت أن أوامر التجنيد في طريقها وسوف تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يخلق أزمة داخل إسرائيل خلال الفترة الحالية.

وكان الجدل على أشده الشهر الماضي بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال؛ إذ خرج قادة حركة «شاس» الحريدي معلنًا معارضته للخدمة العسكرية لأي عضو من الحريديم بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».