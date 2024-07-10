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وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة تطوير المساجد

كتب:

إسراء سليمان
01:52 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك.

وخلال اللقاء هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

لقاء وزير الأوقاف بمحافظ الوادي الجديد 

وهنأ  الأزهري اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تجديد الثقة في سيادته محافظًا للوادي الجديد، متمنيًا له مزيدًا من السداد والتوفيق.

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد، وشئون القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد.

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