نشاط وزير الأوقاف في أول أسبوع.. افتتاح 10 مساجد وتجديد إعارة إمامين

شهدت أروقة وزارة الأوقاف منذ قرابة أسبوع حراكًا جديدًا بعد تولي الدكتور أسامة الأزهري منصب وزير الأوقاف خلفًا لـ محمد مختار جمعة، بدءا من تجديد إعارة إمامين من أئمة الأوقاف، والمشاركة في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، وتغيير موضوع خطبة الجمعة المحدد سابقًا، وحتى افتتاح 10 مساجد.

احتفال الطرق الصوفية

وشهد وزير الأوقاف وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه ومن قبله بيوم شهد احتفال الوزارة بمسجد السيدة زينب.

تجديد إعارة إمامين من أئمة الأوقاف

ولم يقف نشاط وزير الأوقاف على حضور تلك الفاعليات بل اعتمد قرارًا وزاريًا بتجديد إعارة إمامين من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة، ضمن الدور الريادي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير في جميع أرجاء المعمورة.

تغيير موضوع خطبة الجمعة المحدد سابقا.. وافتتاح 10 مساجد

كما قرر وزير الأوقاف تغيير موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون بعنوان «لا تحزن إنا الله معنا»، كما أعلن عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبلة منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تمّ افتتاحه من 7 يناير 2024 حتى اليوم نحو 26 مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

التفاعل مع الأئمة

وتفاعل الأزهري مع عاشور أبو العلا أحد الأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف، خلال تعليق عبر صفحة وزارة الأوقاف الرسمية عبر «فيس بوك»، قائلًا: «أين أنت الآن يا شيخ عاشور، أنا أذكرك جيدا، أظنك فيما أتذكر أنك تتقن اللغة الإسبانية وأين مكانك الوظيفي الآن عندنا في الأوقاف؟، وكم لغة تتقن غير اللغة العربية؟، وكم تعرف من الأئمة والخطباء يتقنون لغة أو أكثر غير اللغة العربية».

وأضاف وزير الأوقاف في تعليقه: «خذ وقتك وحضر لي الإجابة على هذه الأسئلة وسأجعل مكتبي يتواصل معك لتأتي إلي وأسمع منك عن قرب؟، أحتاج إلى كل صاحب موهبة وإبداع من الأئمة والخطباء وكافة أبناء الأوقاف وأنا داعم لكم حتى تنورا الدنيا وتملئوا الوطن نورا، تحياتي ودعمي لك».