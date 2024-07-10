وزير الأوقاف: حصول 460 مسجدا على شهادة الجودة والاعتماد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الملفات والتعاون المشترك.

وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم، حيث بلغ عدد المساجد الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الأوقاف 460 مسجدًا، منها 438 مسجدًا حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) ، و22 مسجدًا حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (ب).

حضر اللقاء كل من الدكتورة راجية علي محمود طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري، أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.