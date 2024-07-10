الصحة الفلسطينية: 38 ألفا و295 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38 ألفًا و295 شهيدًا، و88 ألفًا و241 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وقالت إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 52 شهيدًا و208 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى سقوط 27 شهيدا وأكثر من 53 مصابا حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي غزة، و لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.