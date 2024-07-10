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مراسل «القاهرة الإخبارية» يروي تفاصيل محاولة اغتيال 3 قادة في «الدفاع الروسية»

كتب:

هانى حسن
02:26 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو

حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الأمن الفيدرالي الروسي أعلن صباح اليوم عن إحباط عملية اغتيال لـ3 ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في البيان الذي أصدره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أكد اعتقاله المشتبه به في عملية إرسال طرود تحمل عبوات ناسفة في العاصمة موسكو لعدد من قادة الجيش الروسي دون ذكر مناصب هؤلاء القادة، كما أن المشتبه به هو روسي يحمل الجنسية الروسية ومن مواليد عام 1994، وجرى تجنيده من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

 وتابع أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن إحباط عملية اغتيال، مشيرا إلى أن الضباط يعملون في مراتب عالية ويحتلون مناصب مهمة للغاية، أنه في حال نجح المجند من قبل الاستخبارات الأوكرانية في اغتيال هؤلاء القادة عن طريق الطرود المفخخة فهذا يضع عدة علامات حول النظام الأمني في روسيا والقجرة التي تتمع بها السلطات الأمنية.

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بقلم هانى حسن