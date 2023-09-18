رئيس الاستخبارات الأوكرانية: لا يجب الاستهانة بالتقدم البطيء لقواتنا ضد روسيا

قال الفريق كيريلو بودانوف، رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، إن هناك حاجة إلى التركيز على الحقائق بدلا من المناقشات المتعلقة بالهجوم المضاد المستمر الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسي، وذلك في سياق مقابلة أجراها مؤخرا مع مجلة إيكونومست البريطانية.

لا ينبغي الاستهانة بالتقدم البطيء

وخلال المقابلة، ذكر «بودانوف» أنه لا ينبغي الاستهانة بالتقدم البطيء ضد القوات الروسية المُجهز ة جيدًا، وشكك في أولئك الذين توقعوا انهيارًا سريعًا للخطوط الروسية، وأنه لا يزال أمام أوكرانيا وقتا قبل بدء موسم الطقس الممطر، وأن روسيا تنشر الآن احتياطيات منخفضة القوة قبل الموعد المقرر.

وأشار رئيس الاستخبارات الأوكرانية إلى أن الميزة الرئيسية التي تتمتع بها روسيا على أوكرانيا هي مواردها البشرية الهائلة، كما توقع أيضًا أن يصمد الاقتصاد الروسي حتى عام 2025، لكنه أضاف أن تدفق الأسلحة في يد القوات الروسية قد يقل في عام 2026، ما قد يؤدي إلى تحديات كبيرة لروسيا.

موارد أوكرانيا تستنزف

وفيما يتعلق بموارد أوكرانيا، اعترف بودانوف بأن الحرب الطويلة الأمد تستنزف مواردها المحلية والدعم من الداعمين الغربيين، لكنه رأى أن الدول الغربية لا تزال تمتلك مستودعات ذات موارد متاحة، وشدد على أن وكالة المخابرات الأوكرانية لديها نظرة ثاقبة في هذه الأمور.

زيادة الإنتاج المحلي من الأسلحة

وأوضح أنه استجابة للتحديات، تعمل أوكرانيا تدريجيا على زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة، مع التركيز على الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى، وقد تجلت هذه القدرات عندما نفذت أوكرانيا ضربات صاروخية وطائرات دون طيار على سفن روسية، وأحواض جافة، ودفاعات جوية في شبه جزيرة القرم، ومن المتوقع أن تلعب الطائرات المسيرة دورًا حاسمًا في العمليات المستقبلية.

وجاء في سياق المقابلة، أنّ حملة الطائرات المسيرة التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا تهدف إلى إنهاك نظامها الجوي، وتعطيل وسائل النقل العسكرية والقاذفات، وإلحاق الضرر بمنشآت الإنتاج العسكري، كما أنها تشتمل على عنصر نفسي يهدف إلى زرع القلق وتعطيل العمليات الاقتصادية داخل روسيا.

لا مخاطرة بالتصعيد

ورفض «بودانوف» الإدعاءات بأن القدرات الهجومية الجديدة لأوكرانيا تخاطر بالتصعيد أو تصوير أوكرانيا على أنها معتدية، وشدد على أن أوكرانيا تلتزم بقواعد الحرب، وأعلن عدم وقوع إصابات بين المدنيين في روسيا.

حرب تقليدية لا نووية

وفيما يتعلق بالتهديدات النووية، رفضها بودانوف باعتبارها حججًا طرحها المتعاطفون مع روسيا، ووصف الصراع بأنه حرب تقليدية تتضمن استخدام الغواصات والطيران الاستراتيجي، وفيما يتعلق باستراتيجية أوكرانيا، أشار «بودانوف» إلى العمل على وضع ردع وانتقامي محدود لمواجهة الحملة الشتوية المتوقعة لروسيا من الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار على البنية التحتية، واختتم القول إن أوكرانيا تهدف إلى إثبات حقائقها الخاصة على الأرض.