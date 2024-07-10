وزير الأوقاف يبحث مشاركة تواجد المسلمين عبر السوشيال ميديا مع سفيرة الإمارات

استقبل أسامة السيد الأزهري، مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة.

وهنأت مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات لدى مصر، أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه وزيرًا للأوقاف.

وتمّ استعراض الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية في البرامج العلمية والدعوية، وفي الخبرات المتاحة في المجال الوقفي وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفي الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات.

كما تطرق إلى كيفية الوجود الفاعل والإيجابي للمسلمين في عالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعي وغيرها من الميادين، تمهيدًا لوجود مزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والإمارات في ظل القيادتين الحكمتين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد.