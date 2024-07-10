وزيرة الخارجية: نثمن دور الأردن في رعاية مصالح المصريين بالمملكة

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه اتفق مع نظيره الأردني على تسريع تنفيذ كل المشروعات والمبادرات والمقترحات الخاصة بعلاقات البلدين الثنائية، موضحا أن هناك لجنة عليا مشتركة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الأردن.

تطوير العلاقات بين مصر والأردن

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه اللجنة تقوم بدور مهم في الإشراف على عملية تطوير العلاقات الثنائية، والدورة الثانية والثلاثين منها عقدت في القاهرة خلال مايو الماضي.

إزالة العقبات أمام المصريين

وتابع: «أكدنا على تثمين الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية مصالح واستضافة المصريين الموجودين في المملكة وإزالة أي تحديات تواجههم، لاسيما في ضوء ما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بالغ لأوضاع المصريين في الخارج».