أخبار غزة.. «الاحتلال الإسرائيلي» يواصل ارتكاب المجازر وملاحقة النازحين

ما زالت أخبار غزة تتصاعد بوتيرة عنيفة، إذ تصدرت الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، لعل آخرها ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في خيام عائلات نازحة خارج مدرسة في بلدة عبسان شرقي خان يونس، إذ جرى استخدام طائرة حربية بذخائر دقيقة، وزعم أنه يراجع التقارير التي تفيد بإصابة مدنيين وأن الحادث قيد التحقيق.

استشهاد 25 شخصًا

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مراسل وكالة أسوشيتد برس، استشهاد 25 شخصا بينهم 7 نساء وأطفال على الأقل، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تحولت إلى ملجأ في جنوب قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 25 شخصا على الأقل، وكانت المنطقة المستهدفة مزدحمة وقت الهجوم.

وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى هيئة الإذاعة البريطانية، أن ما يصل إلى 3000 شخص كانوا مكتظين في المنطقة وقت الضربة، ولم يكن هناك تحذير مسبق بشأن الغارة.

إسرائيل توسع هجومها المستمر

وكثفت قوات الاحتلال من غارتها الجوية هذا الأسبوع، بينما وسعت إسرائيل هجومها المستمر منذ أسبوعين في حي الشجاعية، و حركت الدبابات إلى مناطق من المدينة.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تلقت عشرات نداءات الاستغاثة الإنسانية من مدينة غزة، لكنها لم تتمكن من تقديم المساعدة بسبب شدة القصف هناك.

واندلعت اشتباكات جديدة في الوقت الذي يبذل فيه الوسطاء الدوليون جهودا لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، بعد التنازل الكبير الذي قدمته حماس الأسبوع الماضي، عندما تخلت المجموعة عن إصرارها على وقف إطلاق النار الكامل كشرط مسبق للمحادثات.

وبحسب «الجارديان» فإن جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة تسارعت في الفترة الحالية، من أجل التوصل إلى اتفاق بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.