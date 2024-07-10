وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين «خط أحمر» بالنسبة للأردن ومصر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا مبرر لبقاء هذا العجز عن تنفيذ القانون الدولي والإنساني، موضحا أن إسرائيل حولت غزة لمقبرة للأطفال الفلسطينيين، وحولتها لمقبرة للقانون الدولي والإنساني: «هذا العجز سيكون له تبعات لسنوات قادمة لناحية فقدان مصداقية القانون الدولي، والعمل المشترك».

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل مع أشقائنا في مصر، وفي المنطقة وأصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل التأكيد على ضرورة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف فورا وأن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي حتى عن إدخال المساعدات التي تحول دون موت الأطفال جوعا وعطشا أو بسبب غياب المستشفيات».

وتابع: «الأرقام تتحدث عن نفسها من ناحية عدد الأطفال اللذين استشهدوا نتيجة قصف العدوان الإسرائيلي خلال هذه الحرب والنساء اللاتي استشهدن خلال هذه الحرب، والمدارس التي دُمرت، وكل شيء يرتبط بالإنسانية والقانون الدولي في غزة دمرته إسرائيل ويجب أن يتوقف فورا، والقضية الأخرى، هي التهجير إذ أصبحت خطا أحمر بالنسبة للأردن ولمصر، وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أنهما لا يقبلان تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي المحتلة أو إلى داخلها».