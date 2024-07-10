وزير الخارجية الأردني: نواصل جهودنا المشتركة مع مصر لوقف العدوان على غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، «أعتقد أن الجملة التي تصف ما أنجزناه اليوم هو أننا أكّدنا مرة أخرى تطابق مواقفنا إزاء التحديات التي نواجه خصوصًا القضية الفلسطينية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «القضية الفلسطينية قضية مركزية، والقضية الأولى والأساس لنا جميعًَا، نحن في اليوم الـ278 من العدوان الإسرائيلي الهجمي الغاشم على غزة، هذا العدوان الذى ارتكبت إسرائيل خلاله جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث من ناحية قتل الأطفال وقتل موظفي الإغاثة الأممية، وتدمير مجتمع بأكمله، واستهداف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وجعل غزة مكانًا غير آمن لأى من أهلنا في غزة».

وتابع: «جهودنا المشتركة لا تزال باتجاه وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم، الأوضاع ساءت بشكل كبير، كنا في مراحل سابقة ارتفع عدد الشاحنات التي تدخل غزة الى بضع مئات لكننا في الآونة الأخيرة تراجع هذا العدد إلى 40 شاحنة، وعدد مماثل من الأردن بشكل متقطع».

وأكمل: «المسئول عن ذلك هو الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وإعاقتها ليس فقط لدخول المساعدات، ولكن أيضًا إعاقتها لإدخال هذه المساعدات من خلال عدم توفير البيئة الآمنة لمنظمات الأمم المتحدة التي توزع المساعدات واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وتابع: «نحن نقف في المطلق مع موقف أشقائنا في مصر إزاء المعبر وإزاء ضرورة خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، حتى تعود المساعدات لتتدفق إلى غزة».