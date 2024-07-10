وزير خارجية الأردن: لا يمكن ترك مصير المنطقة في يد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ودفع الفلسطينيين للهرب من الجحيم الذي فرضته إسرائيل في غزة، موضحا أن جهد مصر والأردن مستمر في التوصل لوقف إطلاق النار بالتنسيق وتشاور كاملين.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة »، موضحا أنه يجب على العالم بأكمله إدراك أنه لا يمكن أن يترك مصير المنطقة لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل».

وتابع: «ولا يمكن السماح لنتنياهو والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية بفرض أجندتهم التدميرية التي لا تعترف حتى بإنسانية الشعب الفلسطيني، على المنطقة، إضافة إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وتهديد أمن المنطقة يعني تهديد الأمن والسلم الدوليين».